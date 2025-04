Start der Abitur-Prüfungen in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 29.04.2025 06:10 Uhr Rund 5.300 Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Gesamtschulen und Fachgymnasien schreiben heute ihre erste Abitur-Prüfung. Die schriftlichen Prüfungen in den einzelnen Fächern dauern bis zum 21. Mai.

Allegorien und Metaphern, korrektes Zitieren oder die Literatur-Epochen: viele Jugendliche werden sich heute vielleicht mit solchen Begriffen herumschlagen. Denn heute starten die Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern im Fach Deutsch. Den Abschluss der schriftlichen Prüfungen bildet dann das Fach Chemie.

Das ist beim Abitur 2025 neu

Um das Abitur bundesweit vergleichbarer zu machen, gibt es sogenannte Aufgabenpools, aus denen sich die einzelnen Bundesländer bedienen können. Für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathe gilt das schon länger. In diesem Jahr kommen nun Physik, Chemie und Biologie hinzu - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Inhaltlich ändert sich so bei den Aufgaben allerdings nicht wirklich viel. Sie werden nicht leichter oder schwerer, aber wohl anders formuliert sein. Mario Steinke, Landesvorsitzender des Philologenverbandes, also der Gymnasiallehrer im Land, vermutet, dass die Aufgaben etwas textlastiger formuliert sein könnten: "Die Struktur der Aufgaben, die Formulierungen werden anders sein, als die Schüler es gewohnt waren. Aber unsere Lehrkräfte haben auch hier rechtzeitig Maßnahmen ergriffen und ähnliche Aufgaben, wie sie dann kommen werden, mit den Schülern geübt."

Pflicht zur Mathe-Prüfung für viele ein Nachteil

Die Pflicht zur Mathe-Prüfung für das Abitur gibt es längst nicht mehr in allen Bundesländern, in MV allerdings schon, während in anderen Ländern die Mathe-Noten aus dem Unterricht reichen, um das Abitur zu bekommen. Das sei ein Nachteil für viele Jugendliche im Land, so der Sprecher des Landesschülerrats, Arne Schmidt. Er fühle sich auf seine Prüfungen zwar gut vorbereitet, aber wem Mathe nicht so liege, der verhagele sich damit schnell mal den Notendurchschnitt. Hier sollte Mecklenburg-Vorpommern endlich nachziehen, fordern die Schülervertreter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.04.2025 | 05:30 Uhr