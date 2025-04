Stand: 29.04.2025 09:44 Uhr Heiligendamm: WC-Anlagen am Strand werden saniert und gereinigt

Die WC-Anlagen am Strand von Heiligendamm (Landkreis Rostock) sollen bis zur kommenden Saison saniert werden. Das berichtete Jochen Arenz (parteilos), Bürgermeister von Bad Doberan (Landkreis Rostock), auf der Sitzung der Stadtvertretung. Unter anderem erhalten die WC-Häuschen diebstahlsichere Halterungen für das Toilettenpapier. Damit soll auch der Vandalismus eingedämmt werden, der die Anlagen in den derzeitig schlechten Zustand versetzt hat, so Arenz weiter. Außerdem will die Stadt die Toiletten häufiger reinigen. Vom 1. Mai an sollen sie täglich zweimal täglich gesäubert werden.

