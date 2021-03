Stand: 18.03.2021 13:32 Uhr Rostock: Kinderpornografie-Ermittlungen gegen 32-Jährigen

Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt zur Zeit wegen schweren Kindesmissbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie. Bei einem 32-Jährigen waren in der vergangenen Woche bei einer Durchsuchung der Wohnung ein Computer und ein Handy sichergestellt worden. Der Mann aus Kühlungsborn sitzt seit vergangenem Mittwoch in Haft. Mittlerweile gebe es auch einen Haftbefehl gegen den Mann, sagte Staatsanwalt Harald Nowack NDR 1 Radio MV. Er soll in einem Fall ein Kind schwer missbraucht haben und Kinderpornografie besessen haben. Ob der Mann auch selbst Material produziert hat, werde momentan geprüft. | 18.03.2021 13:31