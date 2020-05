Stand: 02.05.2020 19:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Erneutes Unglück mit Hafenkran

Im Rostocker Überseehafen hat es am Sonnabendnachmittag auf dem Gelände der Firma Liebherr einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Ein auf einem Schiff montierter Schwerlastkran knickte nach Polizeiangaben bei einem Schwerlasttest um, nachdem ein Seil gerissen war. Teile des Krans fielen auf das Schiff und auf die Kaikante. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei fünf Menschen verletzt, so eine Polizeisprecherin. Zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Schadenshöhe konnten die Ermittler noch keine Angaben machen.

Ausleger stürzt auf Kaikante

Nach Polizeiangaben sollen sich die fünf Verletzten im Führerhaus befunden haben. Möglicherweise sind sie durch einen kräftigen Ruck verletzt worden. Ein Augenzeuge berichtete, dass der Schwerlastkran gerade eine schwimmende Plattform hochheben wollte, als es zu dem Vorfall kam. Der Kran brach demzufolge auseinander. Der Ausleger riss ab und schlug auf die Kaikante und das Schiff, auf dem der Kran montiert war. Mehrere schwere Metallteile flogen dabei umher. Auf dem Schiff sollen sich nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Unfalls rund 120 Menschen befunden haben.

Bereits im Januar waren Kräne beim Verladen umgestürzt

Erst Ende Januar dieses Jahres waren im Rostocker Seehafen zwei 440 Tonnen schwere Hafenmobilkräne beim Verladen auf ein Spezialschiff ins Hafenbecken gestürzt. Dort lagen sie mehr als fünf Wochen lang, bis schließlich ein spezieller Schwimmkran aus den Niederlanden die Maschinen bergen konnte. Nach Angaben des Kranherstellers Liebherr kosten die havarierten Kräne drei bis fünf Millionen Euro.

