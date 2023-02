Stand: 25.02.2023 07:12 Uhr Rostock: DDR-Fernsehkapitän Gerd Peters gestorben

Der Rostocker Kapitän, Journalist und Autor Gerd Peters ist tot. Der 1934 in Berlin geborene Peters war Marineoffizier, bevor er in den 1960er-Jahren in die zivile Schifffahrt wechselte. Als Kapitän fuhr er unter anderem auf dem Urlauberschiff der DDR-Gewerkschaft FDGB. Von 1972 an war Peters häufiger für den Rundfunk im Einsatz. Im "Stammtisch der Fahrensleute" plauderte er im DDR-Radio über die Seefahrt und moderierte später die in Rostock produzierte Fernsehsendung "Musik und Snacks vorm Hafen". Gerd Peters starb am Donnerstag 89-jährig in Rostock.

