Bunt statt Blau - Schüler aus Hagenow und Schwerin siegen bei Plakatwettbewerb

Schülerinnen und Schüler aus Hagenow und Schwerin haben bei einem Plakatwettbewerb gegen Alkoholmissbrauch den ersten und den dritten Platz belegt. Das Siegerbild (Mitte) stammt von zwei Schülern des Robert-Stock-Gymnasiums in Hagenow Joost Schorcht und Odin Schlossus. Ihr Siegerbild zeigt einen Menschen, der in einem Loch durch seine Alkoholsucht gefangen ist. Den Plakatwettbewerb ausgerufen hatte eine Krankenkasse, der Hauptpreis für die 13- und 15-jährigen sind 300 Euro. Der Hintergrund dieses Wettbewerbs ist laut der Krankenkasse DAK sehr ernst. Auch wenn die Zahlen leicht rückläufig sind - so wurden bundesweit im Jahr 2023 laut Statistischem Bundesamt rund 9.300 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahren wegen akuten Alkoholmissbrauchs in deutschen Krankenhäusern behandelt.

