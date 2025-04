Stand: 28.04.2025 16:17 Uhr Wer macht denn so was? Vandalen in der Miniaturstadt Bützow

Unbekannte haben am Wochenende in der Miniaturstadt in Bützow im Landkreis Rostock zahlreiche Fenster und Türen der Modellhäuser zerstört. Damit sind viele der Bauten im Themenpark stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Bisher haben die Beamten bis auf einen zerstörten Zaun der Parkanlage keine Spuren potenzieller Täter finden können.

Seit 1995 gibt es die Miniaturstadt

Die Altstadt von Bützow ist im Maßstab 1:10 zu erleben. Die Projektmitarbeiter haben etwa 145 Modelle originalgetreu im Zustand von 1850 bis 1900 nachgebaut. Vorlagen der Miniaturhäuser sind alte Fotos, Postkarten und Baupläne. Neben den Häusern sind auch Wallanlagen, Straßenzüge mit Kopfsteinpflaster und Gewässer originalgetreu dargestellt.

