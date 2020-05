Stand: 31.05.2020 12:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Corona-Quarantäne für Frachter "Kaie" endet

Die Quarantäne gegen den im Rostocker Fischerereihafen liegenden estnischen Frachter "Kaie" wird heute um Mitternacht beendet. Den zuständigen Behörden zufolge gilt die Besatzung, die vor zwei Wochen positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden war, inzwischen als genesen. Kurz nach dem Einlaufen in Rostock am 16. Mai waren zwei Besatzungsmitglieder so schwer erkrankt, dass sie im Rostocker Uniklinikum behandelt werden mussten.

Temperatur und Gesundheit der Besatzung wurden überwacht

Die anderen Seeleute an Bord wurden ebenfalls positiv auf das Virus getestet, konnten aber isoliert an Bord des 80 Meter langen Frachters verbleiben. Zur Sicherheit wurde das gesamte Schiff unter Quarantäne gestellt und musste bislang täglich die Temperatur und den Gesundheitszustand der Besatzung an die Behörden melden.

Dünger laden, dann nach Hause

Wie es vom Rostocker Hafenamt hieß, sind nun alle Seeleute an Bord wieder symptomfrei. Das Landes-Gesundheitsamt und zuständige Berufsgenossenschaft Verkehr haben den Frachter wieder freigegeben. Die "Kaie" soll nun am Dienstag noch rund 4.000 Tonnen Dünger laden und dann am Mittwoch mit mehr als zwei Wochen Verspätung die Heimreise antreten.

