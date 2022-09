Stand: 13.09.2022 09:36 Uhr Rostock: Bürgerbegehren übergeben

Im Rostocker Rathaus ist am Montag ein Bürgerbegehren mit rund 5.000 Unterschriften übergeben worden. Die Initiatoren wollen dauerhaft eine wöchentliche öffentliche sogenannten "Bürger-Frage-Runde" im Rathaus. In dieser soll es um aktuelle Kommunalpolitik gehen, beispielsweise um den Umgang mit den Corona-Verordnungen von Bund und Land. Die Stadt Rostock will nun zunächst prüfen, ob alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, so ein Sprecher der Stadt.

