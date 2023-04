Stand: 16.04.2023 12:36 Uhr Rostock: Auftakt für Kempowski-Tage

Der in Rostock geborene Schriftsteller Walter Kempowski wäre in diesem April 94 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Wirkens finden auch in diesem Jahr die Kempowski-Tage statt, die am Abend im Rathaussaal durch Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) feierlich eröffnet werden. Bis zum 25. April gibt es zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem auch eine Non-Stop-Lesung aus Kempowskis kollektivem Tagebuch "Echolot".

