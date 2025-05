Treffen zum "Tag der Pflegenden" in Rostock Stand: 12.05.2025 09:51 Uhr Zum Internationalen "Tag der Pflegenden" am 12. Mai machen Vertreter der Branche und Pflegende auf die Missstände in ihrem Beruf aufmerksam.

Anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden kommen am Montag rund 100 Vertreter aus der Pflegebranche in Rostock zum "Pflegegipfel" zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen die aktuellen Herausforderungen der Pflegeunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern stehen - allen voran der zunehmende Personalmangel. Unter anderem soll es um die Fachkräftegewinnung, Möglichkeiten einer besseren Vernetzung der Unternehmen im Land sowie die Zusammenarbeit mit Kommunen und Landkreisen in der Pflege gehen. Auch der Stand des landesweiten "Paktes für Pflege" wird dabei in den Blick genommen. In Mecklenburg-Vorpommern sind rund 160.000 Menschen pflegebedürftig, unterstützt von über 600 privaten Pflegediensten und zahlreichen Wohlfahrtsverbänden.

Pflege ist "ein Gemeinschaftsprojekt"

Zum Tag der Pflegenden betonte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) die Bedeutung der Nachwuchsgewinnung in der Pflege. Trotz der Unterstützung durch pflegende Angehörige arbeiteten die Pflegekräfte oft am Limit. Um das Berufsfeld attraktiver zu machen, seien eine bessere Bezahlung und Maßnahmen zur Personalgewinnung, wie die generalistische Pflegeausbildung und die vollständige Schulgeldfreiheit, notwendig, sagte die Ministerin. Ein Lob gab es für die rund 31.000 Beschäftigten in ambulanter und stationärer Pflege: "Sie sind 365 Tage im Jahr für ihre Patientinnen und Patienten da und sorgen für eine gute Pflege. Dafür gehört ihnen meine größte Anerkennung und mein herzlicher Dank." Auch ausländische Fachkräfte seien zunehmend wichtig, denn gute Pflege sei "ein Gemeinschaftsprojekt". Derzeit machten sie laut Bundesagentur für Arbeit bundesweit rund 18 Prozent der in der Pflege Tätigen aus.

Gesellschaftliche und politische Wertschätzung

Der Paritätische Wohlfahrtsverband MV würdigte den Einsatz aller Pflegenden. Geschäftsführer Dieter Eichler betonte: "Pflege ist mehr als ein Beruf, Pflege ist eine Haltung." Angesichts des wachsenden Personalmangels sei das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen sowie mehr gesellschaftliche und politische Anerkennung unerlässlich. Gerade in ländlichen Regionen werde die Herausforderung der Versorgung immer größer. "Der zunehmende Arbeitskräftemangel in der Pflege ist ein riesiges Problem", sagte Eichler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2025 | 10:00 Uhr