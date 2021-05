Stand: 27.05.2021 18:51 Uhr Rostock: 16 von 20.000 PCR-Tests an Schulen und Kitas positiv

Bei mehr als 20.000 PCR-Tests an Schulen und Kitas in Rostock sind 16 positiv gewesen. Das entspreche einer Quote von 0,08 Prozent, teilte das durchführende Unternehmen Centogene am Donnerstag in Rostock mit. In der Hansestadt konnten sich von Anfang März bis zu den Pfingsttagen alle Schüler und Lehrer zweimal wöchentlich freiwillig mit einem PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen. Zwei Wochen lang waren demnach auch Tests in Kitas möglich. Die Tests waren kostenlos. | 27.05.2021 18:50