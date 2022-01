Stand: 08.01.2022 13:59 Uhr Regelstudienzeit in MV wird erneut verlängert

Die individuelle Regelstudienzeit wird in Mecklenburg-Vorpommern wegen der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auch für das Wintersemester 2021/22 um ein Semester verlängert. Das kündigte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) nach Gesprächen mit den Hochschulleitungen des Landes an, wie ihr Ministerium am Sonnabend mitteilte. Eine entsprechende Verordnung werde in Kürze erlassen. Für viele Studierende werde sich eine längere Studienzeit nicht vermeiden lassen, sagte sie. "Wir wollen ihnen mit der Verlängerung der Regelstudienzeit mehr Planungssicherheit geben." | 08.01.2022 13:58

