Stand: 11.09.2022 06:19 Uhr Ralswiek: Letzte Vorstellung der Störtebeker Festspiele

Am Sonnabend ging die Spielzeit der Störtebeker Festspiele zu Ende - am Abend war die letzte Vorstellung für dieses Jahr auf der Naturbühne Ralswiek. Nach Angaben des Veranstalters war die Spielzeit erfolgreich. Es seien ähnlich viele Karten verkauft worden, wie vor der Pandemie. Die Festspiele waren in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausgefallen | 11.09.2022 06:00