QR-Code auf Rettungswagen warnt Gaffer Heute ist europaweiter Tags des Notrufs 112. Diesen Tag nutzen Einsatzkräfte, um Schaulustige davon abzuhalten, Unfälle zu fotografieren.



Den europaweiten Tag des Notrufs wollen Einsatzkräfte heute nutzen, um potenzielle Schaulustige davon abzuhalten, bei Unfällen Verletzte und Rettungskräfte zu fotografieren. Auf Rettungswagen sind deshalb großflächige QR-Codes aufgeklebt. Kameras in modernen Smartphones erkennen von selbst solche QR-Codes. Auf dem Handy erscheint dann automatisch die Warnung: "Stopp! Gaffen tötet!"

Gaffer als Gefahr für Retter

In Wismar nutzt die Johanniter-Unfall-Hilfe diesen QR-Code bereits auf zwei Einsatzfahrzeugen. Weitere Rettungswagen im Land sollen ebenfalls so beklebt werden. Immer wieder behindern Gaffer die Arbeit der Rettungskräfte und bringen sich dabei auch selbst in Gefahr, wenn sie beim Autofahren fotografieren und vom Straßenverkehr abgelenkt sind.

