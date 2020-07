Stand: 19.07.2020 09:10 Uhr - NDR 1 Radio MV

Putbus feiert Theater-Eröffnung vor 200 Jahren

Die Stadt Putbus auf Rügen feiert heute die Eröffnung ihres Theaters vor 200 Jahren. Bis zum Nachmittag erklingt an vielen Orten des Putbuser Parks Musik. Gäste sind eingeladen, sich mit einer Decke und einem Picknickkorb an den Feierlichkeiten im Freien zu beteiligen. Dafür treten Musiker und Musikerinnen zum Beispiel vor dem Marstall, der Orangerie und am Rosencafé in verschiedenen Formationen mit Musik von Klassik bis Jazz auf. Für Kinder spielt das Puppentheater "Schnuppe". Die Veranstaltung dauert von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Festwoche fällt Corona-bedingt aus

Eine geplante Festwoche mit internationalen Gästen und mehreren Theaterpremieren musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das Theater wurde 1820 als Sommerspielort für die Badegäste in Putbus errichtet. Es gilt als das älteste durchgängig bespielte Theater in Mecklenburg-Vorpommern.

