Produktion neuartiger Vertikal-Windräder in Warin geplant Stand: 08.09.2021 10:58 Uhr In Warin sollen künftig neuartige Windkraftanlagen gebaut werden. Die Vertikal-Windräder sollen leiser, kleiner und umweltfreundlicher sein als die konventionellen Anlagen.

Eine Alternative zu klassischen hohen Windrädern sind vertikale Windkraftanlagen - senkrechte Rotorblätter drehen sich dabei immer auf einer Höhe um den Mast herum. Diese neuartigen Windräder sollen bald in Warin gebaut werden.

Leiser, kleiner und umweltfreundlicher

Die neuartigen Windräder sollen extrem leise sein und nicht einmal 70 Meter hoch. Durch ihre Form und Funktionsweise sollen außerdem Vögel und Insekten nicht zu Schaden kommen. Das verspricht zumindest der Geschäftsführer des Unternehmens German Sustainables. Es gebe keinen Infraschall und außerdem seien mehr als 90 Prozent des Materials, aus dem die Anlagen gefertigt sind, recycelbar.

Fast 100 Arbeitsplätze sollen entstehen

Um die neuen Windräder zu bauen, will das Unternehmen 14 Millionen Euro in den neuen Produktionsstandort in Warin investieren. Mehrere Hallen und weitere Gebäude auf einem drei Hektar großen Areal sind geplant. German Sustainables plant, Ende des Jahres mit dem Bau der Produktionsstätte zu beginnen. Anfangs sollen 49 Arbeitsplätze entstehen, später dann mindestens noch mal so viele. Der Bürgermeister von Warin, Björn Griese (die Linke), begrüßt die Ansiedlung. Die Verträge seien von Seiten der Stadt bereits unterschrieben.

