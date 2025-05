Stand: 04.05.2025 12:40 Uhr 1.700 Läuferinnen spenden für Krebskranke in Neubrandenburg

Rund 1.700 Mädchen und Frauen sind am Sonntag beim Frauenlauf in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestartet. Die zwischen drei und neun Kilomer langen Strecken im Kulturpark konnten laufend oder walkend zurück gelegt werden. Dabei kam eine Spendensumme in Höhe von 16.550 Euro zusammen. Das Geld soll der Brustkrebsstation des Dietrich Bonhoeffer Klinikums Neubrandenburg zugute kommen. Unter anderem soll dort ein Zimmer für die Patientinnen neu gestaltet werden. Damit unterstützen die Läuferinnen krebskranke Frauen und zeigen ihnen, dass sie nicht allein gelassen werden. Jedes Jahr werden im Klinikum rund 200 Frauen mit Brustkrebs behandelt. Der Frauenlauf fand in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Die Teilnehmerinnen spenden statt eines Startgeldes eine Summe nach eigenem Ermessen.

