Stand: 04.05.2025 16:00 Uhr Feuerwehr Kröslin schlägt Rentenpunkte für Ehrenamtler vor

Die Freiwillige Feuerwehr Kröslin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bräuchte eigentlich 45 Einsatzkräfte, hat aber derzeit nur 28 aktive Mitglieder. Um die fehlenden 17 finden zu können, investieren die Ehremamtler viel in die Nachwuchsarbeit. Doch das reicht nicht, sagt Feuerwehrmann Christoph Berner. Wenn sie erwachsen und als Feuerwehrleute ausgebildet sind, werden sie die 1700-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Lubmin verlassen. "Die Politik sollte das Ehrenamt interessant für den Nachwuchs machen", so Berner. "Zum Beispiel über zusätzliche Rentenpunkte! Wenn junge Menschen ihre Zeit fürs Ehrenamt opfern, dann sollten sie später auch etwas davon haben." verlangt Berner.

Weitere Informationen 3 Min Zu wenig Nachwuchs: Feuerwehr Kröslin in Not 28 Männer und Frauen engagieren sich hier in ihrer Freizeit bei der Feuerwehr - etwa 17 zu wenig, um richtig gut aufgestellt zu sein. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 04.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald