60. Sachsenhausen-Gedenklauf in Schwerin

In Schwerin hat zum 60. Mal Sachsenhausen-Gedenklauf stattgefunden. Etwa 50 Teilnehmer sind am Denkmal "Die Mutter" in Raben Steinfeld an den Start gegangen. Nach einer Kranzniederlegung machten sich die Läufer auf die 10 Kilometer lange Strecke über Mueß, Zippendorf und am Zoo vorbei zum Faulen See. Der Lauf ist bewusst nicht als Wertungslauf und damit ohne Siegerehrung ausgelegt. Er wird vom Verein des Fünf-Seen-Laufs organisiert. Seit 1965 treffen sich Jahr für Jahr Menschen um an die Opfer des Todesmarschs aus dem KZ Sachsenhausen zu erinnern. Am 2. Mai endete dieser nach 10 Tagen vor den Toren Schwerins. Mehr als 6.000 Menschen starben auf der rund 200 Kilometer langen Strecke, 18.000 erreichten Schwerin lebend. Der Sachsenhausen-Gedenklauf gilt als ältester Volkslauf in Mecklenburg-Vorpommern.

