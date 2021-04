Polnische Lehrer für Vorpommern kommen später

Stand: 26.04.2021 14:26 Uhr

Seit Mitte März nehmen 15 Lehrer aus Polen an einem Qualifizierungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern teil. Eigentlich sollten in den kommenden Tagen ihre Arbeit an den Schulen im Süden Vorpommerns beginnen, aber daraus wird vorerst nichts.