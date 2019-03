Stand: 06.03.2019 19:18 Uhr

Politischer Aschermittwoch erstmals mit "AKK"

Die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem politischen Aschermittwoch der Landes-CDU in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ihren Einstand gegeben. Bei Blasmusik empfingen die gut 800 Gäste in der umgebauten Tennishalle Kramp-Karrenbauer mit viel Beifall. Nach ihrer von viel Zwischenapplaus begleiteten Rede, in der sie konservative Positionen vertrat, bekam Kramp-Karrenbauer stehende Ovationen.

In den Fußstapfen Angela Merkels

Über viele Jahre war Kramp-Karrenbauers Vorgängerin im Parteiamt, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Hauptrednerin in der vorpommerschen Stadt. Anders als Merkel ist die Saarländerin Kramp-Karrenbauer jedoch geübt in Büttenreden. Das zeigte sich auch bei der 24. Auflage der Veranstaltung in Demmin, die traditionell unter dem Motto "Zeit für deutliche Worte" steht. Kramp-Karrenbauer bekannte sich mehrfach zu einem starken Europa und sparte nicht mit Angriffen, vor allem gegen den Koalitonspartner SPD.

Seitenhiebe auf Koalitionspartner SPD

Europa sei beim Thema Verteidigung essentiell. "Wer A sagt, muss auch B sagen. Er muss seine Hausaufgaben machen." Abgegebene Versprechen gegenüber der Bundeswehr und den NATO-Verbündeten müssten unbedingt eingehalten werden. Das vermisse sie zuweilen beim Koalitionspartner SPD. An Finanzminister Olaf Scholz ließ "AKK" kein gutes Haar. Dieser zücke die Bundesschatuelle immer dann, wenn es um die Finanzierung von Vorschlägen seiner Partei gehe.

Rüstungsexporte: Vereinbarungen einhalten

Die CDU-Chefin kritisierte auch die ablehnende Haltung der Sozialdemokraten zu Rüstungsexporten. Wenn man sich einmal dazu entschieden habe, eine Rüstungsgüter-Industrie im Land zuzulassen und strenge Regeln für den Export vereinbart habe, dürfe man diese nicht hintertreiben, wie es die SPD tue. Dann müsse man sich auch vor die Arbeiter der Werften in Bremen und Wolgast stellen und zu seiner ablehnenden Haltung stehen. Erst heute hatte die Bundesregierung den Exportstopp nach Saudi-Arabien verlängert und damit die Auslieferung von Patrouillenbooten der Wolgaster Peene-Werft blockiert.

Polit-Spektakel feiert 100. Geburtstag Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr seinen 100. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen - das Politspektakel war geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten.

Ideen statt Verbote

"Die Zeiten, wo wir sagen konnten, es ist für alles Geld da, sind vorbei." Das Land müsse die Zukunft in den Blick nehmen - sowohl wirtschaftlich, als auch beim Thema Mobilität: "Wie kann man mit guten Ideen Geld verdienen?", müsse die Frage lauten. Verbote seien dagegen die falsche Antwort. "Made in Germany" sei über Jahre das Symbol deutscher Produkte gewesen. Die Betrügereien der Autokonzerne bei der Abgas-Thematik zerstörten dieses Symbol deutscher Industriepolitik.

Schutz der EU-Außengrenze wichtige Aufgabe

Mit Blick auf die bevorstehenden Europa-Wahlen im Mai unterstrich die Saarländerin die Bedeutung der EU für die Bürger Europas. "Wir stehen in der Tradition von Adenauer und Kohl - und wir kämpfen für Europa." Bei der Wahl gehe es um die Frage, "ob wir in Europa, und das, was wir in Deutschland, was wir in Europa für richtig halten, was wir für Werte haben, ob wir damit noch eine Rolle spielen in der Welt oder nicht." Wichtig sei auch das Thema Sicherheit. "Der Schutz der Außengrenze ist die große Aufgabe von Europa - nicht Trinkwasserverordnungen." Auch wenn es um die Datensicherheit gegenüber Internet-Riesen wie Google gehe, müsse Europa geschlossen die Interessen seiner Bürger verteidigen.

"AKK" steht zu ihren umstrittenen Äußerungen

Zu Beginn ihrer Rede ging die Saarländerin auch auf die Kritik an ihrer Fastnachtsrede im baden-württembergischen Stockach ein. Mit einem Witz über die Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht hatte sie Empörung ausgelöst, als sie sagte: "Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette." Ihre Kritiker hätten ihre Worte falsch verstanden. Es sei mitnichten um das dritte Geschlecht gegangen, sondern ihre Äußerungen hätten im Kontext einer "Anklage" des "Narrengerichts" im Spannungsfeld zwischen Emanzen und Machos gestanden. "Manchmal muss man auch genau hinschauen, bevor man sich über etwas künstlich aufregt. Wenn wir da so verkrampfen, wie wir es in den letzten Tagen getan haben, dann geht ein Stück Tradition und Kultur in Deutschland kaputt - und das sollten wir nicht zulassen."

