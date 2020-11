Pilotenausbildung in Laage: Kurzarbeit verlängert Stand: 11.11.2020 09:42 Uhr Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Pilotenausbildung am Standort Laage nahezu zum Erliegen gekommen. Nun wurde die Kurzarbeit für die rund 50 Beschäftigten bis Ende März 2021 verlängert.

Die Pilotenausbildung am Standort der European Flight Academy in Laage ruht noch mindestens bis Ende März 2021. Bis dahin ist die Kurzarbeit zu 100 Prozent für fast alle der 50 Beschäftigten in Laage (Landkreis Rostock) verlängert worden, wie eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV mitteilte. Erst im April sei wieder Schulungsbetrieb in Laage geplant.

Verhandlungen mit der Bundeswehr

Laut Standort-Geschäftsführer Matthias Lehmann haben in Laage noch rund 25 angehende Pilotinnen und Piloten Ausbildungsteile zu absolvieren. Er versuche momentan auch Aufträge von weiteren Kunden zu aquirieren. So würden beispielsweise Verhandlungen mit der Bundeswehr laufen. Möglicherweise könnte zukünftig die Grundausbildung von Flugschülern der Luftwaffe in Laage statt in Bremen stattfinden.

Pilotenausbildung in der Krise

Die Sendung Panorama 3 im NDR Fernsehen hatte kürzlich berichtet, dass die European Flight Academy ihren Flugschülern nahelege, kostenfrei aus der Ausbildung auszusteigen, weil es um deren berufliche Zukunft schlecht bestellt sei. Demnach könnten 530 Flugschüler betroffen sein.

