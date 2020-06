Stand: 02.06.2020 10:29 Uhr - NDR 1 Radio MV

Peenebrücke in Anklam wird saniert

In Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) wird seit Dienstag die Peenebrücke im Verlauf der Bundesstraße 109 saniert. Während der Bauarbeiten müssen Autofahrer auch mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Zunächst für Fußgänger und Radfahrer gesperrt

Am Vormittag wird die Peenebrücke nach Angaben der Baufirma zunächst für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Der Fahrzeugverkehr soll weiterhin in beide Richtungen rollen. Erst nach den Sommerferien soll der Verkehr auf der Brücke auch für die Autofahrer eingeschränkt werden: An zwei Wochenenden erfolgt eine Vollsperrung, unter der Woche wird die Brücke für Autos halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine Baustellenampel geregelt.

Lärmschutzwand der Uferstraße wird saniert

Im Zuge der Sanierung werden das Geländer und die Fahrbahn erneuert, Bauteile gereinigt und gegen Rost geschützt. Auch die Reparatur der Lärmschutzwand sowie Arbeiten an der Uferstrasse nördlich der Peene sind Bestandteil der Brückensanierung. Die Kosten betragen rund 830.000 Euro. Den Planungen zufolge sollen die Arbeiten Ende Januar des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.06.2020 | 08:00 Uhr