Stand: 16.04.2023 11:09 Uhr Pasewalk: Propstei hat neuen Propst

In der Propstei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Sonnabend ein neuer Probst gewählt worden. Mit 43 von 51 Stimmen von der Synode des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, ist der Pastor Philipp Staak aus Spantekow nun neu im Amt. Offiziell geht es für den 50-Jährige aber erst im Dezember los. Laut Kirchenkreis sei die Wahl erforderlich gewesen, weil der bisherige Propst, Andreas Haerter, in den Ruhestand gehe.

Weitere Informationen Neuer Propst für die Propstei Pasewalk gewählt

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.04.2023 | 11:10 Uhr