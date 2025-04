Stand: 29.04.2025 11:18 Uhr Nach Austritten: Rostocker BSW vor dem Aus?

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat keine Fraktionsstärke mehr in der Rostocker Bürgerschaft. Damit erhält das BSW in Rostock kein Fraktionsgeld mehr und verliert Rede- und Stimmrechte in den Ausschüssen. Der bisherige Fraktionschef, Toralf Herzer, und seine Stellvertreterin, Brigitte Dade, haben die Partei verlassen, und sind stattdessen zur Partei Die Linke gewechselt. Das hat der Geschäftsführer der bisherigen Fraktion dem NDR bestätigt. Auch die anderen drei Fraktionsmitglieder wollen wohl gehen. Nach NDR Informationen könnten sie zum Rostocker Bund wechseln. Dann wäre das BSW nicht mehr in der Rostocker Bürgerschaft vertreten.

Linke in Rostock dann stärkste Kraft

Mit Dade und Herzer wird die Linkspartei nun zur größten Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft. Sie hat nach eigenen Angaben zehn Mitglieder. Die Linke stellt auch die Oberbürgermeisterin in Rostock, Eva-Maria Kröger. Herzer und Dade zeigten sich in einer Erklärung ihrer neuen Fraktion unzufrieden mit dem Kurs des BSW im Bund und im Land, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich, soziale Themen seien in den Hintergrund gerückt.

