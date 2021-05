Stand: 11.05.2021 08:37 Uhr Pasewalk: Bahnerlebniszentrum bekommt neues Austellungsstück

Das Bahnerlebniszentrum Lokschuppen in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bekommt ein neues Ausstellungsstück. Mit einem Sonderzug soll heute ein historischer Kran für Gleisbauarbeiten in Pasewalk ankommen. Die Maschine der Bauart Platow aus DDR-Zeiten war eine der letzten Zugelassenen ihrer Art in Deutschland. Im Gegensatz zu neueren Modellen gilt der Kran mit rund 60 Metern Aufstelllänge als zu sperrig. Morgen soll der Kran auf ein Ausstellungsgleis umgesetzt werden. | 11.05.2021 08:36