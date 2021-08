Pangea-Festival findet ohne weitere Änderungen statt Stand: 09.08.2021 18:34 Uhr Das Pangea-Festival in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten darf vom 19. bis 22. August stattfinden. Die finale Entscheidung sei positiv ausgefallen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen am Montag.

Die entsprechenden Corona-Inzidenzwerte ermöglichten es, das Konzept ohne weitere Änderungen umzusetzen. Die geplanten Corona-Maßnahmen der Veranstalter seien ohnehin strenger, als die geltende Landesverordnung es vorsehe. In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund 15.000 Besucher zu dem Festival auf einem ehemaligen Flugplatz am Saaler Bodden. Wer ein Ticket für das Musik- und Sportfestival kauft und nicht geimpft oder genesen ist, muss laut Angaben auf der Internetseite des Events ein sogenanntes PCR-Ticket buchen und am Einlass dann einen gültigen, negativen PCR-Test vorlegen.

Pangea als Pilotprojekt: Expertenteam sammelt Werte und Daten

Das Pangea werde so groß wie gewohnt und als Pilotprojekt stattfinden, hieß es. Ein Expertenteam begleite das Festival und sammele Werte und Daten um möglichst genaue Erkenntnisse zum Thema Infektionsschutz und Sicherheit zu erhalten. Während des Großevents sollen zudem PCR-Pooltests auf dem Gelände stattfinden. Bei positiven Ergebnissen würden die Betroffenen informiert und müssten in Quarantäne und abgeholt werden.

Airbeat One kürzlich abgesagt

Andere Großveranstaltungen wie das Elektromusik-Festival Airbeat One im September in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) waren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Ob das Immergut-Festival mit bis zu 3000 Partygästen Ende August in Neustrelitz stattfinden kann, entscheidet sich laut einer Sprecherin Mitte August.

