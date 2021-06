"Pangea"-Festival findet als Pilotprojekt statt Stand: 02.06.2021 10:57 Uhr Viele Großveranstaltungen fallen pandemiebedingt aus oder werden verschoben. Nicht so das "Pangea"-Festival, das im August als Corona-Pilotprojekt stattfinden soll.

Das "Pangea"-Festival in Pütnitz bei Rostock findet trotz Corona statt. Wie die Organisatoren mitteilten, soll das Festival mit bis zu 15.000 Besuchern vom 19. bis zum 22. August als Pilotprojekt mit wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt werden. Die Veranstaltung wird vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) und dem Wirtschaftsministerium begleitet.

Weitgehend gewohntes Erlebnis für Besucher

Es soll untersucht werden, wie Großveranstaltungen in Pandemiezeiten mit speziellen Hygienekonzepten durchgeführt werden können. Für die Besucherinnen und Besucher soll aber alles so ablaufen wie bei einem normalen Festival mit Live-Musik und den Angeboten von Wassersport und Spielen, für die das "Pangea" bekannt ist. Musikalisch bewegte sich das Programm im vergangenen Jahr hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie.

Bei positivem Test Geld zurück

Maskenpflicht besteht nur am Einlass, in Test-Stationen und in geschlossenen Räumen. Getanzt werden darf auch ohne Abstand. Wer nicht geimpft ist, braucht einen PCR-Test, der nach drei Tagen wiederholt wird. Bei allen anderen reicht ein negativer Test bei Anreise. Wer positiv getestet wird, bekommt das Eintrittsgeld zurück. Am 6. Juni werden die letzten Tickets verkauft.

