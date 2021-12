Ohne Umsteigen im ICE von Binz nach Köln Stand: 12.12.2021 07:54 Uhr Bei der Bahn gilt von heute an ein neuer Fahrplan. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ändern sich einige Angebote – aber auch die Preise.

Mit dem jährlichen Fahrplanwechsel im Dezember ändern sich auch in Mecklenburg-Vorpommern einige Angebote der Bahnen. So gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn nun täglich eine direkte ICE-Verbindungen zwischen Binz auf Rügen über Stralsund nach Berlin und weiter bis nach Köln. Auf der Strecke zwischen Berlin über Ludwigslust nach Hamburg sind die Bauarbeiten beendet. Sie wird laut Bahn im Halbstundentakt befahren. Fast jede dieser Fahrten wird in Richtung Süden über Erfurt nach München fortgesetzt. Seit September war die Strecke zwischen Berlin-Spandau und Büchen für rund 100 Millionen Euro saniert worden.

Mehr Züge auf regionalen Strecken

Der Zugverkehr zwischen Mirow und Neustrelitz sowie zwischen Waren und Malchow wird wieder vom Land bezahlt. Deshalb fahren auf den Strecken morgens und abends mehr Züge. Die Südbahn zwischen Parchim und Plau wird wieder in der Sommersaison an den Wochenenden verkehren, mit sechs statt bisher drei Fahrten pro Richtung. In Karow gibt es dann Anschluss Richtung Waren und in Plau in Richtung Meyenburg. In den Zügen der ODEG, die zwischen Rostock und Rügen verkehren, gibt es 70 zusätzliche Sitzplätze, zwölf davon in der 1. Klasse. Auch die Zahl der Fahrradstellplätze steigt von 18 auf 30.

Preissteigerung um mindestens 1,9 Prozent

Allerdings hat die Bahn mit dem neuen Fahrplan auch die Preise erhöht. Sie steigen im Fernverkehr im Durchschnitt um 1,9 Prozent, so das Unternehmen. Die sogenannten Flexpreise und die Preise für Streckenzeitkarten sowie für die meisten Bahn-Cards steigen um 2,9 Prozent. Von Januar an ist es nicht mehr möglich, beim Zugpersonal eine Fahrkarte zu kaufen. Allerdings können Reisende bis zehn Minuten nach der Abfahrt noch ein Ticket über die DB-App buchen.

