Nordwestmecklenburg: Weitere Gespräche über Unterkunfts-Standorte Stand: 20.02.2023 11:17 Uhr Im Landkreis Nordwestmecklenburg geht die Suche nach Unterkünften für Geflüchtete in die nächste Runde. Landrat Tino Schomann (CDU) trifft sich am Abend zu einer weiteren Gesprächsrunde mit den Bürgermeistern elf größerer Städte.

Ein erstes Treffen des Landrats mit den Bürgermeistern vor eineinhalb Wochen hatte wenig Konkretes zu möglichen Flüchtlingsunterkünften ergeben. Schomann hatte die Gemeindechefs aber aufgefordert, noch einmal nach geeigneten Grundstücken zu schauen: Liegenschaften ab einer Größe von etwa 400 Quadratmetern kämen infrage.

Am Abend soll nun über diese Grundstücke oder Gebäude gesprochen werden und wie dort die Unterkünfte eingerichtet werden könnten. Denn das Containerdorf für 400 Asylbewerber und Geflüchtete in Upahl bei Grevesmühlen ist nur als vorübergehende Lösung gedacht.

Zunahme an zugewiesenen Geflüchteten im Kreis

Neben weiteren temporären Standorten sucht die Verwaltung vor allem dauerhafte Lösungen. Seit einigen Monaten werden dem Landkreis Nordwestmecklenburg über den bundesweiten Verteilungsschlüssel mehr Menschen zugewiesen - und die bisherige Unterkunft in Wismar ist bereits komplett belegt.

Protest vor dem Landtag

Vor dem Landtag in Schwerin haben am Montagmorgen vor Beginn der Sondersitzung etwa 30 Menschen gegen die Errichtung einer Containerunterkunft für Geflüchtete in Upahl protestiert. Auf Plakaten beklagten die Demonstranten, dass die Bewohner des Dorfes nicht in die Planungen einbezogen worden seien.

