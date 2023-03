Nordwestmecklenburg: Vorerst keine neuen Flüchtlinge im Landkreis Stand: 21.03.2023 18:02 Uhr Nordwestmecklenburg nimmt aus Kapazitätsgründen vorerst keine neuen Flüchtlinge auf. Auf diese Übergangsregelung haben sich nach NDR Informationen die sechs Landräte und das Innenministerium geeinigt.

Bei einem Treffen am Freitag haben sich die Landräte und Innenminister Christian Pegel (SPD) darauf verständigt, dass Nordwestmecklenburg zunächst keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen muss. Nachdem der Bau der geplanten Unterkunft in Upahl per Gericht vorerst gestoppt wurde, fehlen dem Kreis Plätze für die Unterbringung. Nach Angaben des Kreises sind alle bestehenden Unterkünfte belegt.

Quote für Nordwestmecklenburg soll nachgeholt werden

Bis der Landkreis neue Unterkünfte geschaffen hat, nehmen die anderen fünf Landkreise die Flüchtlinge auf, die nach Nordwestmecklenburg hätten kommen sollen. Allerdings muss der Landkreis das bis zum Jahresende wieder ausgleichen. Wenn neue Unterkünfte in Nordwestmecklenburg gefunden oder gebaut wurden, bekommt der Landkreis dann mehr Flüchtlinge zugewiesen und die anderen Landkreise weniger. Damit soll die geltende Quote für 2023 nachgeholt werden, heißt es in der gemeinsamen Erklärung des Landkreistages und Innenministeriums.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge