Nordwestmecklenburg: Offenbar keine Haushaltssperre Stand: 16.04.2021 14:19 Uhr Die angedrohte Haushaltssperre für den Landkreis Nordwestmecklenburg ist offenbar vom Tisch. Das Innenministerium hat den am Freitag vorgelegten Sparplan der Verwaltung vorerst akzeptiert.

Gespart werden soll unter anderem beim Personal in der Verwaltung. Freie Stellen sollen vorerst nicht neu besetzt werden. Das würde eine Million Euro einsparen, so die Kalkulation des Landkreises. Außerdem geht es um Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz. Bei diesen gehen die Kreise in Vorleistung und bekommen das Geld später vom Land wieder. Diese zwei Millionen Euro wurden nun gegen gerechnet.

Erleichterung in der Verwaltung

Derzeit drückt den Nordwestkreis ein Minus von rund sieben Millionen Euro, rund fünf könnte er einsparen, so die Berechnung. Die Verwaltung reagierte mit Erleichterung auf die Entscheidung: Denn das Innenministerium hatte auf eine Erhöhung der Kreisumlage für die Gemeinden verwiesen, sollte sich die Haushaltslage nicht bessern.

