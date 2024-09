Stand: 19.09.2024 06:02 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Demmin: Vier Wohnungen unbewohnbar

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Beiden vor Ort behandelt werden. Sie erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung, so die Polizei. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner, auch aus angrenzenden Wohnhäusern, mussten von den Einsatzkräften evakuiert werden. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr brannte die betroffene Wohnung vollständig aus. Insgesamt seien laut Polizei vier Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

