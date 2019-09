Stand: 19.09.2019 13:35 Uhr

"Nordkreuz": Anklage gegen Ex-Polizisten erhoben

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat gegen einen ehemaligen Beamten des Spezialeinsatzkommandos Mecklenburg-Vorpommern Anklage wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz in zwei Fällen erhoben.

Politische Gegner auf "Feindeslisten" geführt

Der Beschuldigte soll Anfang 2016 die rechtsextremistische Prepper-Gruppe "Nordkreuz" gegründet haben, deren Mitglieder sich auf den "Tag X" vorbereiten - der Tag, an dem in ihren Augen das politische System in Deutschland zusammenbricht. Bei mehreren Durchsuchungen im Rahmen von Anti-Terror-Ermittlungen des Generalbundesanwalts in Karlruhe gegen die sogenannte "Prepper"-Szene wurden in Mecklenburg-Vorpommern neben Waffen und Sprengsätzen auch sogenannte "Feindeslisten" gefunden.

Bundesweit sind dort rund 25.000 Namen von überwiegend politischen Gegnern aufgeführt, davon rund 1.200 aus Mecklenburg-Vorpommern. Bei einer zweiten Hausdurchsuchung im Juni waren in diesem Zusammenhang auch Leichensäcke und Ätzkalk gefunden worden. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) betont immer wieder, dass für die auf den Listen Aufgeführten derzeit keine Gefahr besteht. Dennoch beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Landtags mit der Thematik.

Wer sind "Prepper" und "Doomer"? Der Begriff "Prepper" ist vom englischen "to be prepared" ("vorbereitet sein") hergeleitet. Gewöhnliche "Prepper" sind Menschen, die sich gegen Katastrophen und Krisen aller Art schützen wollen - von Unwettern über den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung bis hin zum Untergang der Zivilisation ("Doomer"). Dazu horten sie Nahrungsmittel, Versorgungsgüter und manchmal auch Waffen. Unter den "Preppern" gibt es echte Vorsorge-Profis, aber auch Verschwörungstheoretiker aller Art. Die Bewegung kommt aus den USA und wächst angesichts von Klimawandel, Kriegsangst und Terrorbedrohung auch in Deutschland.

SEK-Beamter gilt als Gründungsmitglied

Der ehemalige Beamte soll unberechtigt Munition und Waffen besessen, gelagert und gesammelt haben. Bei mehren Hausdurchsuchungen fand die Polizei mehr als 50.000 Schuss Munition, zahlreiche Waffen und Blendgranaten. Außerdem wurde auch eine Maschinenpistole der Marke Uzi sichergestellt, die 1993 bei der Bundeswehr in Brandenburg entwendet worden war. Der 48-Jährige sitzt seit Juni in Untersuchungshaft. Gegen drei weitere Beschuldigte dauern die Ermittlungen noch an.

