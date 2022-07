Nord Stream 2: Schwesigs Staatskanzlei "übersieht" Lobbytreffen Stand: 14.07.2022 14:04 Uhr Neue Zweifel an der Informationspolitik von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Zusammenhang mit der russischen Nord-Stream-2-Pipeline: Schwesigs Staatskanzlei hat 2018 nach Informationen des NDR eine Parlamentsanfrage der Linken nur lückenhaft beantwortet.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Ein wichtiger Termin ausgerechnet der Regierungschefin mit der Nordstream 2-Spitze wurde offenbar verschleiert. Anfang 2018 fragte die Linken-Abgeordnete Mignon Schwenke - damals in der Opposition - ganz allgemein nach Treffen der Landesregierung mit Nord-Stream-2-Vertretern. "Lobbyarbeit für die Gasleitung Nordstream 2" hatte Schwenke als Energieexpertin ihrer Fraktion die Anfrage etwas spitz betitelt (Drucksache 7/1618).

"Kennenlerntermin" in der Staatskanzlei fehlt in der Auflistung

Schwesigs Staatskanzlei antwortete der Abgeordneten Mitte Februar 2018. Sie führte etliche Treffen von Ministern und Spitzenbeamten auf. Ausgerechnet aber das erste Treffen von Schwesig mit der Spitze von Nord Stream 2 - darunter dem Putin-Vertrauten Matthias Warnig - fehlte in der Auflistung. Das verwundert, denn das Gespräch vom 8. November 2017 fand in der Staatskanzlei statt, dauerte anderthalb Stunden und firmierte intern als "Kennenlerntermin". Es ist kaum anzunehmen, dass man sich in der Staatskanzlei an dieses Treffen nicht mehr erinnerte.

Termin taucht bei erneuter Anfrage auf

Bei der Beantwortung der Schwenke-Anfrage lag das Lobbyisten-Treffen gerade mal drei Monate zurück. Erst im Frühjahr 2022 - vier Jahre später - führte die Staatskanzlei das Treffen dann schließlich auf - in einer Antwort auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Hannes Damm. Zu dem Zeitpunkt - kurz nach dem Start des russischen Angriffs auf die Ukraine - war Schwesigs Rolle als aktive Unterstützerin der Pipeline längst klar.

Stellungnahme liegt noch nicht vor

2018 hätte ein Bekanntwerden des Gesprächstermins möglicherweise kritische Nachfragen ausgelöst. Die konnte Schwesigs Staatskanzlei durch die lückenhafte Darstellung umgehen. Eine Stellungnahme der Staatskanzlei zur lückenhaften Beantwortung der Anfrage von 2018 liegt noch nicht vor. Schon in den vergangenen Wochen gab es wiederholt Vorwürfe auch der Landtagsopposition, Schwesig informiere nur bruchstückhaft über ihre Rolle beim umstrittenen Nord-Stream-2-Projekt und der Klimaschutz-Stiftung des Landes. Die Stiftung sorgte mit Geld des russischen Staatskonzern Gazprom dafür, dass die Gasleitung zu Ende gebaut werden konnte. Schwesigs Rolle und das Agieren der Landesregierung nimmt ein Untersuchungsausschuss des Landtags unter die Lupe.

