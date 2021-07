Stand: 08.07.2021 12:48 Uhr Niederdeutsch-Autor Manfred Brümmer gestorben

Der Dramaturg, Schauspieler und Autor Manfred Brümmer ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren in der vergangenen Nacht, teilte seine Familie dem NDR in Mecklenburg-Vorpommern mit. Manfred Brümmer arbeitete seit 1975 bis zu seinem Ruhestand am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Zwischen 1997 und 2014 moderierte er die Plappermoehl von NDR 1 Radio MV. Zudem schrieb er mehr als 400 niederdeutsche Geschichten für die Sendung "Plattdütsch an'n Sünndag". Manfred Brümmer wurde unter anderem mit dem Johannes-Gillhoff-Preis sowie dem Fritz-Reuter-Literaturpreis ausgezeichnet.

