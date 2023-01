Stand: 27.01.2023 12:57 Uhr Recknitz-Trebeltal: Falscher Polizist bringt 90-Jährige um 19.000 Euro

Eine über 90 Jahre alte Frau ist von Betrügern um ihr Erspartes gebracht worden. Ein Mann gab sich als Polizist aus dem Revier Ribnitz-Damgarten aus und erbeutete 19.000 Euro. Der falsche Beamte hatte sie angerufen und ihr erklärt, wegen Betrügerbanden sei ihr Geld auf ihrem Konto nicht sicher. Die Polizei wolle es in Sicherheit bringen. Daraufhin kam ein Mann zu ihr nach Hause – in zivil, damit verdeckte Ermittlungen nicht auffliegen, so die Betrüger. Die Frau aus Recknitz-Trebeltal gab ihm ihre Bankkarte und Geheimnummer - so konnte der Betrüger insgesamt 19.000 Euro von ihrem Konto abheben. Ein Verwandter der Frau bemerkte schließlich den Betrug. Der Mann folgendermaßen beschrieben: 1,85 m groß mit schwarzen, welligen Haaren, einem Kinnbart, bekleidet mit einem schwarzen Mantel und Schal. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, am Telefon über das Vermögen zu sprechen, sie würde so etwas nie abfragen.

