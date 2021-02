Stand: 22.02.2021 15:50 Uhr Rostock: Fernsehmacher Grupe gestorben

Der NDR Fernsehmacher Siegfried Grupe ist tot. Er starb mit 85 Jahren in der Nähe von Rostock. Grupe begann in den 1960er Jahren seine Karriere als Schauspieler und Dramaturg am Theater in Putbus. Später inszenierte er als Chefdramaturg Fernsehspiele für das DDR-Fernsehen. Grupe war von 1990 bis 1992 Direktor des Fernsehlandessenders Mecklenburg-Vorpommern. Später leitete er die N3 Fernsehredaktion und war verantwortlich für aufwendige Reportagen und Berichte. Grupe, der zuletzt in Lambrechtshagen bei Rostock wohnte, war ein humorvoller und äußerst gebildeter Mann, der die Medien bis zu seinem Tod kritisch begleitete. | 22.02.2021 15:50