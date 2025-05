Stand: 14.05.2025 08:21 Uhr Wasserspringer messen in Rostocker Neptunschwimmhalle ihre Kräfte

In der Rostocker Neptunschwimmhalle sind die Deutschen Meisterschaften im Wasserspringen gestartet. Bis Sonntag treten knapp 60 Junioren und Wasserspringer der offenen Klasse von acht Vereinen aus ganz Deutschland gegeneinander an. Die größten Medaillenchancen der gastgebenden Rostocker hat das Turm-Duo Espen Prenzyna und Ole Rösler. Die beiden könnten sich bei diesem Wettkampf für die Europa- und Weltmeisterschaften qualifizieren. Die gesamte Veranstaltung wird auch per Livestream im Internet übertragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.05.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock