Tierpark Wolgast: Nachwuchs bei den Silberfüchsen

Der Tierpark Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat Nachwuchs bei den Silberfüchsen. Am 7. April sind die vier Welpen in den vom Tierpark eigens eingerichteten Schlafkästen geboren worden, so Tierparkleiter Mirko Daus. Inzwischen sind die zwei Jungen und die zwei Mädchen, wie in freier Wildbahn, in Erdhöhlen umgezogen. Diese haben die Elterntiere Paxi und Alice für sie gebuddelt. Seit ein paar Tagen schauen die Welpen nun immer häufiger heraus und sorgen für Entzücken bei den Besuchern und bei der Tierparkcrew. Neben der Muttermilch nehmen die kleinen Silberfüchse auch schon feste Nahrung zu sich.

