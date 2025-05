Stand: 14.05.2025 12:25 Uhr Neubrandenburg: Tag der Pflege auf dem Marktplatz

Unter dem Titel "Neue Herausforderungen - ein Mee(h)r an Möglichkeiten" präsentieren sich am Mittwoch verschiedene Pflege-Dienstleister auf und neben dem Marktplatz Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Zum dritten Mal wird der Neubrandenburger Pflegetag veranstaltet. Er richtet sich vor allem an Fachkräfte, Helfer und Auszubildende in der Branche, sowie an diejenigen, die sich für einen Job in der Pflege interessieren. Auf dem Marktplatz präsentieren sich z.B. Pflegedienste, Bildungsträger und das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum. Im Marien Carree und im Haus der Kultur und Bildung werden Vorträge und Workshops zu Themen wie der Versorgung von Wunden, die Auswirkungen von Sucht auf das Arbeitsleben oder Möglichkeiten zum Entspannen und Bewegen organisiert.

