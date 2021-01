Stand: 16.01.2021 17:49 Uhr Steinhagen: Schwerverletzter bei Zusammenprall zweier Autos

Beim Zusammenprall zweier Autos nahe Steinhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 50-Jährige war laut Polizei am Sonnabendnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort einen entgegenkommenden Wagen seitlich touchiert. Der Fahrer wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Der 78-jährige Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. | 16.01.2021 17:49