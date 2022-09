Neustart für Schweriner Drogenprozess Stand: 26.09.2022 14:54 Uhr Drogenhandel im großen Stil wird drei Männern und einer Frau aus Schwerin in einem Prozess vorgeworfen, der am Landgericht zum zweiten Mal begonnen hat.

Vier mutmaßliche Drogendealer müssen sich seit Montag vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die Angeklagten im Alter zwischen 27 und 40 Jahren, von Juni 2020 bis November 2021 in der Region Schwerin Marihuana, Kokain, Ecstasy-Tabletten, Amphetamine und Haschisch im Wert von rund 560 000 Euro verkauft zu haben.

Erster Prozess war geplatzt

Die Angeklagten standen bereits von April bis Juli mit vier weiteren mutmaßlichen Komplizen wegen derselben Anklage vor Gericht. Der Prozess musste wegen einer anhaltenden Erkrankung der Vorsitzenden Richterin abgebrochen und neu angesetzt werden. Das Verfahren gegen die anderen vier weniger schwer beschuldigten Angeklagten soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Junge Frau mutmaßliche Bandenchefin

Im aktuellen Prozess sind die Beschuldigten als Bande angeklagt, die von der 27-jährigen Frau angeführt worden sein soll. Sie soll die Drogenankäufe geplant, die Kurierfahrer angewiesen und den Weiterverkauf organisiert haben. Ein 31-jähriger Angeklagter soll in der Regel wöchentlich vor allem nach Berlin gefahren sein, um Drogen zu besorgen, ein 40-jähriger mutmaßlicher Komplize soll sie in verschiedenen Wohnungen in Schwerin eingelagert haben, bevor sie laut Anklage von anderen Angeklagten in kleinen Mengen weiterverkauft wurden.

Teilgeständnisse im ersten Prozess

Während des ersten Prozesses hatten einige Angeklagte die Vorwürfe grundsätzlich eingeräumt. Unterschiedlich äußerten sie sich jedoch, wenn es um den jeweils eigenen Anteil an den Taten ging. Die Verteidigerinnen und Verteidiger werden voraussichtlich vor allem versuchen, den Vorwurf auszuräumen, ihre Mandanten seien Mitglieder einer Bande gewesen. Bandenkriminalität wird in der Regel deutlich härter bestraft als die Taten von Einzeltätern.

