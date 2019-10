Stand: 15.10.2019 14:03 Uhr

Neues Aida-Cruises-Schiff heißt "AIDAcosma"

Auf der Neptun Werft in Warnemünde ist das neue nur mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Kreuzfahrtschiff der Rostocker Reederei Aida Cruises auf Kiel gelegt worden. Das Schwesterschiff der "AIDAnova" soll "AIDAcosma" heißen. Das Schiff soll nach angaben von Aida-Präsident Felix Eichhorn ab Sommer 2021 zwischen Kiel und den norwegischen Fjordlandschaften sowie in der Ostsee unterwegs sein.

Reederei: Kurs zur Emissionssenkung wird fortgesetzt

Mit der Kiellegung der "AIDAcosma" setze das Unternehmen seinen Kurs zur Senkung von Emissionen in der Kreuzschifffahrt fort. 2023 soll dann bereits das dritte LNG-Kreuzfahrtschiff der Reederei "Made in Germany" auf Reisen gehen. Auf der Rostocker Werft wird in den kommenden Monaten die gesamte Maschinenraumsektion des Schiffes gebaut. Ein 140 Meter langes und 48 Meter breites Modul entsteht, das drei Tanks und die vier Motoren beherbergt - zugeliefert vom benachbarten Motorenhersteller Caterpillar.

"AIDAcosma" wird umweltfreundlich angetrieben

Angetrieben werden soll auch der Kreuzliner mit Flüssiggas, dem derzeit umweltfreundlichsten Treibstoff auf dem Markt. Dadurch wird der Ausstoß von Feinstaub und Schwefeloxiden nach Reederei-Angaben nahezu vollständig vermieden. Ist das Maschinen- und Tank-Modul fertig, wird es zur Meyer Werft ins niedersächsische Papenburg geschleppt. Dort wird das 337 Meter lange Schiff mit Platz für bis zu 6.600 Passagiere fertiggestellt.

