Neubrandenburg: Mann fährt betrunken gegen Laterne

Am Donnerstagnachmittag ist in Neubrandenburg ein Mann mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden ihn in der Nähe des Unfallortes orientierungslos in einer Hecke liegend. Der Mann habe sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, so die Polizei. Zudem nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahr. Zur medizinischen Versorgung und für eine Blutprobenentnahme wurde der 41-Jährige in das Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,75 Promille. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme leistete der Mann Widerstand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde beschlagnahmt.

