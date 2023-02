Stand: 04.02.2023 18:52 Uhr Neubrandenburg: MV-Athleten erfolgreich bei Leichtathletik-Hallenmeisterschaften

Bei den Norddeutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Erwachsenen und der unter 20-Jährigen in Neubrandenburg haben die Sportler des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern einen guten ersten Wettkampftag absolviert. Es gab fünfmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze. Den 400-Meter-Lauf dominieren in diesem Jahr bisher Athleten aus dem Nordosten. In der weiblichen U20-Konkurrenz setzte sich mit der Rostockerin Johanna Martin die aktuelle deutsche Jahresbeste durch. Bei den Männern gewann Top-Talent Owe Fischer-Breiholz aus Schwerin. Beide zählen bei den Deutschen Meisterschaften Ende des Monats in Dortmund zu den Titelkandidaten. Im 60-Meter-Sprint sicherte sich Ciara Niemann vom SC Neubrandenburg Silber, für Dortmund hat sie sich außerdem im Weitsprung und mit der Sprintstaffel qualifiziert. Zufrieden war auch Dreispringerin Lucy Junge aus Greifswald. Sie gewann mit 12,69 Metern - damit hat die 19-Jährige gute Chancen, sich erstmals für die Deutschen Elite-Meisterschaften zu qualifizieren.

