Rostock: Straßenbahnverkehr teilweise eingeschränkt

Zwischen Petribrücke und Gerberbruch in Rostock wird ab Dienstagabend an den Straßenbahnschienen gebaut. Rund eine Woche lang wird es deshalb vor allem abends und nachts bei den Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 zu Einschränkungen kommen, teilt die RSAG mit. In Fahrtrichtung Steintor halten die Bahnen zudem nicht an den Haltestellen Petridamm und Stadthafen. Die Nachtbuslinie F2 wird im gesamten Zeitraum in beiden Richtungen teilweise umgeleitet. Die Busse der Linie F2 in Richtung Dierkower Kreuz fahren ab Haltestelle Gerberbruch umgeleitet zur Ersatzhaltestelle Stadthafen. Diese befindet sich in der Warnowstraße, ca. 20 Meter vor der Kreuzung Rövershäger Chaussee. Danach fährt die Linie F2 zur Haltestelle Am Petridamm und weiter in normaler Linienführung. In Richtung Lütten Klein entfällt die Haltestelle Stadthafen ersatzlos.

