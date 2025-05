Stand: 12.05.2025 15:23 Uhr Mutmaßlicher Betrüger in Warenshof auf frischer Tat ertappt

Am Montagvormittag hat die Kriminalpolizei in Warenshof (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Mann abgeführt. Er steht im Verdacht, dass er eine Seniorin betrügen wollte. Die Polizei Waren hatte von dem Betrugsversuch erfahren. Mit der Kripo in Waren und mit der Neubrandenburger Kripo-Fachdienststelle für solche Betrugsstraftaten wurde ein Plan erarbeitet. Laut Polizei sollte die Seniorin zum einen vor dem Betrüger geschützt werden, zum anderen wollten die Ermittler den Tatverdächtigen auf frischer Tat erwischen. Dafür haben sich die Beamten nachts im Haus der Seniorin auf die Lauer gelegt. Am Vormittag konnte laut Polizei dann der Zugriff erfolgen. Zur Klärung seiner Identität wurde der Tatverdächtige auf das Polizeirevier mitgenommen.

