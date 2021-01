Neonazi-Laden aus Anklam auf Onlineportal der Landesregierung Stand: 21.01.2021 12:10 Uhr Um den Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern während der Corona-Krise unter die Arme zu greifen, hat das Land einen digitalen Marktplatz aufgebaut. Dort ist auch ein Geschäft verlinkt, das der Neonaziszene zuzurechnen ist.

Wegen der Corona-Pandemie mussten viele Einzelhändler in Mecklenburg-Vorpommern ihre Läden schließen. Um die Unternehmer in der Krise zu unterstützen, wurde von der Landesregierung bereits im vergangenen Jahr ein Onlineportal eingerichtet. Dort können Verbraucher vielfältige Produkte finden und beim Einkauf die heimischen Händler unterstützen. Doch nun ist auf dem Online-Marktplatz "digitalesmv" der Pommersche Buchdienst aus Anklam verlinkt, der auch dort zu finden ist, wo der Landesverband der rechtsextremen NPD seinen Sitz hat. Betrieben wird der Laden von einem ehemaligen Kreistagsmitglied der NPD.

Hitlers "Mein Kampf" im Angebot

Unter der Bezeichnung Versand- und Handelshaus Nord-Ost wird neben fragwürdigen Büchern auch Kleidung angeboten - zum Beispiel Shirts mit der Aufschrift "Extrem Hart Steuerbord", also extrem hart rechts. Im Internet sind Fotos vom Inneren des Ladens in Anklam zu finden. Sie zeigen unter anderen eine Wand mit einer Karte vom Deutschen Reich in den Grenzen von 1937 und die Originalausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf". Das antiquarische Buch anzubieten ist kritikwürdig, aber verboten ist es nicht.

Kritik von den Grünen im Kreistag

Die Fraktionschefin der Grünen im Kreistag Vorpommern-Greifswald, Ulrike Berger, beobachtet die Neonaziszene in der Region. Sie findet den digitalen Marktplatz eine gute Idee der Landesregierung. Allerdings ist sie, in Hinblick auf Bücher wie "Mein Kampf" und Kleidung, an denen sich Rechtsextremisten auch in der Homeoffice-Videokonferenz auf den ersten Blick erkennen, der Meinung, dass die Landesregierung ein Auge darauf haben sollte, wen sie unterstützt.

Agentur regelt Freischaltung von Händlern

Verantwortlich für die Marktplatz-Internetseite ist laut Impressum das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitales in Schwerin. Das teilte mit, dass die Läden nach einer technischen und rechtlichen Prüfung durch eine Agentur freigeschaltet werden. Händler, die kein illegales Geschäft betreiben, werden auf dem Marktplatz zugelassen. Sollten Hinweise für illegale Tätigkeiten eines Händlers - dazu zählt zum Beispiel die Verbreitung von verfassungswidrigen Symbolen - vorliegen, kann dieser sofort gelöscht werden. Solange es diese Hinweise nicht gibt, ist der Eintrag im Portal zugelassen.

